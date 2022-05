Bfc – I risultati di Under 17 e Under 18

Una vittoria e una sconfitta per i giovani rossoblù nelle partite del weekend

L'Under 18 di Paolo Magnani è uscita sconfitta per 2-0 in casa del Sassuolo, rimanendo al quarto posto in classifica a sole tre lunghezze dalla Fiorentina seconda, essendo però agganciati dalla Spal; adesso testa alla prossima sfida contro l'Inter in casa di domenica pomeriggio. L'Under 17 di Denis Biavati, invece, ha battuto per 2-1 la Fiorentina, agganciando così il primo posto in classifica utile per accedere ai quarti di finale scudetto; è la prima volta che gli Under 17, dalla loro creazione, accede alla fase finale per la conquista del titolo, con grande soddisfazione di mister Biavati.