Basket – La Virtus perde contro l’Olimpia Milano 94 a 82

Milano vince gara 3 e si porta avanti nella serie

Redazione TuttoBolognaWeb

In un Mediolanum Forum esaurito e cromaticamente vestito di rosso, l'Armani Exchange Milano si è aggiudicata gara 3 delle finali scudetto 2022, tornando in vantaggio per 2 a 1 nella serie. La Virtus Segafredo Bologna ha retto piuttosto bene fino a meta del terzo quarto, per poi andare a subire le giocate di Nicolò Melli e Grant, ossia due giocatori che fino a ieri avevano inciso pochissimo. Per la Virtus una difesa da rivedere (subire 92 punti in una finale sono davvero troppi) e soprattutto la mancanza di troppi protagonisti.

CRONACA

La gara si apre con una tripla di Shavon Shields. Shengelia risponde da due, ma Shields dopo appena due minuti segna 8 punti portando avanti i suoi (10-4). Milos Teodosic risponde dall'arco per il -3 (10-7). Bentil con 5 punti consecutivi riporta Milano sul +7 (17-10), vantaggio che vede aumentare per i biancorossi grazie a Shileds (19-10). Jaiteh con 4 punti ricuce e suona la carica per i suoi che, con due triple firmate da Cordinier e Belinelli si riporta alla fine del primo quarto sul -4 (31-27). Dopo il primo mini intervallo la Virtus vola con Hackett: l'ex CSKA con 5 punti porta la Virtus al primo vantaggio (31-32). La partita si accende e gli attacchi si esaltano da ambo le parti con Melli e Datome per l'Armani Exchange, Shengelia, Weems e Teodosic per la Segafredo (38-38). Sergio Scariolo si becca un tecnico per proteste. Shields risale in cattedra portando i suoi di nuovo sul +8 (48-40). Una tripla di Milos e due liberi di Toko portano la Virtus a -3 alla fine del primo tempo.

La ripresa si apre con un tripla insaccata da GigiDatome. Bologna assorbe bene il colpo e con i suoi lunghi (Shengelia e Jaiteh) ritorna a un solo punto da Milano (53-52). Da quel momento Melli inzia il suo show. L'ex Nba, coadiuvato da Baldasso (con un tripla) e Grant, scava un solco quasi decisivo riportando l'Olimpia a +11 (76-65). Una tripla di tabella di Alibegovic tiene a galla un Virtus che pare però aver perso le distanze nei confronti di una Armani che al contrario non sbaglia mai un colpo, andando all'ultimo intervallo in vantaggio di 10 (78-68). L'ultimo quarto mantiene più o meno lo stesso canovaccio del periodo precedente, con i biancorossi perennemente in vantaggio di 10 punti, e una Virtus che, Teodosic a parte, pare già con la testa a gara 4. L'Olimpia batte la Virtus 94 a 82.

TABELLINO

VIRTUS: Belinelli 14, Pajola, Cordinier 3, Alibegovic 3, Jaiteh 8, Shengelia 10, Hackett 18, Sampson 5, Weems 7, Teodosic 14. All. Sergio Scariolo

OLIMPIA: Melli 22, Grant 14, Rodriguez 8, Baldasso 3, Biligha 2, Datome 12, Hines 6, Bentil 8, Shields 19, Hall. All. Ettore Messina

FOTO: Virtus Segafredo Bologna