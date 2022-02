Anaclerio: “A Salerno il Bologna può ritornare in linea con gli obiettivi”

Le parole di Pepè Anaclerio a Solo Calcio

"Vittoria che mancava da tanto tempo arrivata giocando un buon calcio. Sugli scudi Marko Arnautovic, migliore in campo, chiamato a Bologna per sfornare questo tipo di prestazioni. Bene Schouten, bene Soriano. Vittoria che serve per mettere un po' a posto la classifica. Il Bologna ha dominato lo Spezia giocando alto, il modulo con le tre punte ha dato coraggio alla squadra. I ragazzi hanno dimostrato che se stanno bene sia a livello fisico che mentale possono disputare un buon finale di campionato. Buon atteggiamento e bella intensità. Se il Bologna riuscirà a replicare questa prestazione anche a Salerno, può portare a casa i tre punti e rimanere in linea con gli obiettivi di inizio stagione"