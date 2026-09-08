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Meno Var

Una Serie A più europea. E' questa la linea imposta da Daniele Orsato, il nuovo responsabile degli arbitri. Meno fischi, più tempo effettivo, meno interventi Var, meno rigori e meno perdite di tempo. Obiettivo aumentare il tempo di gioco e nelle prime tre giornate le cose stanno effettivamente andando così. Certo, fischiare meno non significa accettare tutto, i falli se ci sono vanno sanzionati, ma nel complesso quello cercato da Orsato è un calcio più internazionale, sulla scia di quanto accade negli altri campionati e con l'intento chiaro di eliminare la 'moviola in campo'. Con Rocchi, effettivamente, a volte si andavano a fischiare anche i sospiri e con Orsato la direzione è diametralmente opposta: si interviene solo su situazioni impattanti. Non a caso, anche in Bologna-Sassuolo i leggeri contatti in area di Bowie su Ferguson e di Heggem su Bowie non sono stati sanzionati, mentre gli anni scorsi probabilmente avrebbero portato a un tiro dal dischetto con intervento Var.

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