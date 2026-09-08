Le parole di Matteo Dalla Vite a Radio Nettuno Bologna Uno
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Manovra lenta
Questo il pensiero del collega di Gazzetta dello Sport Matteo Dalla Vite sul momento del Bologna, reduce da un avvio di stagione da un punto in tre partite: “Manovrare in un certo modo a un tocco è utile a far aprire la squadra avversaria, manovrare a due o tre tocchi, tornare sui propri passi, o mantenere il ritmo lento, porta il motore a spegnersi. Tedesco è un allenatore bravo e avrà ragione lui tutta la vita, ma questo metterci troppo a cercare la porta non lo capisco. Come si può risolvere? Intanto manca un giocatore di gestione davanti alla difesa e fino a che non arriverà a gennaio mancherà. Ferguson è un Vitinha, una mezzala, non deve fare il regista. Moro ha qualità, poi a Tedesco piace El Azzouzi per cui sono tutti giocatori che alla fine hanno qualcosa ma nessuna è Freuler”.
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