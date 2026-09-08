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Manovra lenta

Questo il pensiero del collega di Gazzetta dello Sport Matteo Dalla Vite sul momento del Bologna, reduce da un avvio di stagione da un punto in tre partite: “Manovrare in un certo modo a un tocco è utile a far aprire la squadra avversaria, manovrare a due o tre tocchi, tornare sui propri passi, o mantenere il ritmo lento, porta il motore a spegnersi. Tedesco è un allenatore bravo e avrà ragione lui tutta la vita, ma questo metterci troppo a cercare la porta non lo capisco. Come si può risolvere? Intanto manca un giocatore di gestione davanti alla difesa e fino a che non arriverà a gennaio mancherà. Ferguson è un Vitinha, una mezzala, non deve fare il regista. Moro ha qualità, poi a Tedesco piace El Azzouzi per cui sono tutti giocatori che alla fine hanno qualcosa ma nessuna è Freuler”.

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