Maledizione Adzic, scrive oggi il Resto del Carlino. Il mediano montenegrino è stato inseguito due volte da Sartori e Di Vaio senza riuscire a prenderlo.

La prima volta nel 2024, quando giocava ancora in patria, ma alla fine si inserì la Juventus di Giuntoli che lo convinse a firmare con i bianconeri, che poi lo prelevarono a gennaio e Thiago Motta lo fece esordire. Il Bologna, poi, ci ha riprovato questa estate. La Juve aveva chiesto Lucumi e proposto Miretti, ma Sartori aveva provato la carta Adzic, tuttavia Carnevali aveva aperto solo al prestito secco. Il club rossoblù ha deciso di non voler lavorare per altri e ha preferito investire su Amondarain dall'Estudiantes. Adzic, invece, è finito al Sassuolo in prestito oneroso con diritto di riscatto e contro riscatto, trovando il gol proprio domenica per il momentaneo vantaggio.