'La scossa' è il titolo scelto oggi dal Corriere dello Sport Stadio con Artem Dovbyk e l'esultanza dopo il gol al 92' contro il Sassuolo: ora vuole divertirsi con il Bologna.

Primo squillo del centravanti che in carriera ha segnato 142 gol e Tedesco potrebbe restituirgli un ruolo decisivo dopo i recenti infortuni: 'Su quella maglietta lanciata via dopo il gol c’erano tutti i mesi a secco, le sofferenze, l’infortunio e una stagione da dimenticare' scrive oggi Dario Cervellati. Ecco allora che quel gol può essere liberatorio e fare da spartiacque verso una stagione da protagonista con il Bologna. Ora fiducia e minuti possono aiutare a ritrovare la miglior condizione e Dovbyk può fornire a Tedesco un peso diverso dentro l'attacco rossoblù, dando quei gol che nei sedici metri mancano come il pane. Questa rete può accelerare dunque il processo verso il ritorno e l'esperimento due torri con Piccoli potrebbe avere un seguito. Adesso Dovbyk deve continuare così.