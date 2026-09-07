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Il più giovane a...

Se il mercato del Bologna si è chiuso in modo amaro, una delle note positive è sicuramente quella di aver mantenuto la proprietà di Antonio Raimondo, classe 2004, attualmente in prestito al Frosinone. La gestione dell’attaccante nato a Ravenna solleva diversi dubbi, soprattutto osservando quanto di buono ha fatto nelle prime giornate. Il suo nome, ormai, non è più una novità. Il classe 2004 è attualmente secondo nella classifica marcatori, alle spalle di Malen, ed è reduce da due doppiette consecutive, di cui una contro la Fiorentina. Nei top 5 campionati europei, ad oggi, lunedì 7 settembre, è il più giovane marcatore ad aver già raggiunto quota 4 gol, assieme a Yamal, anche lui fermo a quattro reti.

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