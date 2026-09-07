1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Le Due Torri

Storicamente, il simbolo che caratterizza maggiormente la nostra città sono le Due Torri, ovvero la Torre degli Asinelli e la Garisenda, costruite all’inizio del XII secolo dalle famiglie nobili per mostrare la propria ricchezza e il proprio prestigio.

Allo stesso modo, contro il Sassuolo, Tedesco ha deciso di schierare in campo, dal 66' in poi, entrambe le sue torri, con Piccoli e Dovbyk che hanno provato a coesistere nell'area avversaria. I risultati sono arrivati prima con il gol di Piccoli al 50', che ha rimesso in parità la gara, e poi al 91', in pieno recupero, quando l'attaccante ucraino ha calciato il pallone per ottenere il primo punto stagionale.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4