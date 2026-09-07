Dove può arrivare questo Bologna? Per ora nessuno lo sa, per ora nessuno, a parte qualche giocatore in ritiro, ha fissato l'Europa come obiettivo stagionale. Sulla scia di quanto affermato nei giorni scorsi dall'Ad Claudio Fenucci, anche il direttore sportivo Marco Di Vaio non si è sbilanciato sugli obiettivi del Bologna dopo il mercato:

"Quando si cambia allenatore è sempre difficile comprendere l’impatto che potrà avere su squadra e campionato - le sue parole a margine di Bologna-Sassuolo - Tedesco ha idee e dobbiamo continuare così e solo strada facendo capiremo i nostri obiettivi. L’Europa? E’ difficile da programmare, come ha detto Fenucci, quando siamo andati in Champions con Motta siamo partiti cedendo Arnautovic e Schouten, ma abbiamo acquistato giocatori adatti alle idee del mister. La volontà di proseguire il percorso degli ultimi anni c’è, ma serve tempo”.