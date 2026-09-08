Da una parte Jesper Karlsson diretto al Servette in Svizzera, dall'altro Marco Libra, che ha bagnato il debutto in Serie A spaccando la partita con il Sassuolo.

'Una emozione indescrivibile' ha scritto lui, e ci ha messo lo zampino sul secondo gol, costringendo Muric alla respinta su cui poi si è avventato Dovbyk. Classe 2008, Libra ha messo in campo tutto quel che ha, coraggio, personalità e tecnica. Si è ritagliato un pezzo di futuro. Tutta da costruire, invece, la difesa. Tedesco si è affidato a Theate ma la sua partita non è stata positiva, così per Napoli l'allenatore starebbe ripensando alla coppia norvegese con Heggem e Helland. E' anche un discorso di percezione del pericolo e duelli persi, scrive Matteo Dalla Vite. In ogni caso, va ricordato che anche con Italiano i primi tempi furono difficili e la prima vittoria arrivò solo alla quinta giornata.