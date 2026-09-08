L'idea a Domenico Tedesco frullava nella testa da un po', scrive oggi il Corriere di Bologna. Il riferimento è alle due punte schierate nel finale contro il Sassuolo. Le due torri per sopperire al deficit di qualità in costruzione.

Di sicuro, l'ambiente è abbastanza teso e nervoso, Tarozzi espulso alla prima, Tedesco espulso col Sassuolo, Saputo a protestare con Di Bello, e quei due gol hanno tolto un po' di castagne dal fuoco e ridato un minimo di tranquillità. La rete di Dovbyk, che è valsa il pari, è arrivata quando in campo c'erano le due torri, perché prima il Bologna aveva comunque faticato in manovra a costruire occasioni da gol e si è deciso di riempire l'area. E chissà che ora Tedesco non possa decidere di utilizzare questa soluzione con maggiore continuità, vista la difficoltà a esprimere una manovra fluida. D'altronde, pure Piccoli è abituato a lavorare con una punta di fianco, lo ha fatto a Lecce con Krstovic, mentre Dovbyk deve aumentare la sua autonomia arrivando da un lungo infortunio. L'idea due torri, dunque, è ben presente.