Joey Saputo rischia una multa per affrontato verbalmente l'arbitro Di Bello al fischio finale di Bologna-Sassuolo di domenica.

Il presidente del Bologna, arrabbiato come tutto lo stadio per il mancato fischio nel fallo che aveva steso Marco Libra sulla trequarti, con i neroverdi che in contropiede hanno sfiorato il 2-3 con Cinquegrano, è sceso immediatamente a bordo campo dove, al fischio finale, ha atteso l'arbitro Di Bello, applaudendolo sarcasticamente e, probabilmente, rivolgendogli una frase di troppo. Per questa, Saputo potrebbe essere multato oggi dal Giudice Sportivo. Con Di Bello i pregressi sono evidenti, come per esempio quel fallo da rigore non fischiato a Torino per l'intervento di Iling su Ndoye.