Mano dura del Giudice Sportivo su Domenico Tedesco. L'allenatore, che era stato espulso per proteste nel finale di Bologna-Sassuolo, è stato fermato per addirittura due giornate. Da verificare se il Bologna farà ricorso, ma se dovesse essere confermata la squalifica, il tecnico rossoblù tornerebbe solo dopo la lunga sosta di campionato. Inibito invece per tutto il mese di settembre Joey Saputo. Di seguito le motivazioni.

TEDESCO Domenico (Bologna): per avere, al 49° del secondo tempo, dopo il provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un'espressione gravemente irrispettosa, reiterando tale atteggiamento al termine della gara, negli spogliatoi; prima infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

INIBIZIONE A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2026 SAPUTO Joey (Bologna): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara un'espressione gravemente offensiva, reiterando tale atteggiamento nel tunnel che adduce agli spogliatoi.