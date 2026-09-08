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L'esordio di Libra

Una delle note più positive emerse dal pareggio contro il Sassuolo è il debutto di Marco Libra. Il fantasista venezuelano classe 2008 ha esordito, a sorpresa, in Serie A all’inizio del secondo tempo, prendendo il posto di un Odgaard ancora non troppo convincente. Sono bastati 45 minuti per far capire ai tifosi presenti allo stadio le potenzialità del giovane ragazzo, capace di cambiare il volto della partita grazie alla sua rapidità e alla sua tecnica. I suoi dati parlano chiaro: un tiro nello specchio e 21 passaggi tentati, 19 riusciti di cui 14 nella metà campo avversaria, per una precisione totale di circa il 90%. Numeri importanti per un ragazzo alla prima esperienza nel massimo campionato italiano.

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