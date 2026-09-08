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Un Theate rimandato

Il ritorno di Arthur Theate al centro della difesa non è stato esattamente come ci si aspettava. Le lacune emerse nelle prime giornate sono infatti riapparse anche nella gara contro il Sassuolo. Dopo un primo tempo complessivamente discreto, le difficoltà sono emerse soprattutto nella ripresa, in particolare al 56’, nell’azione che ha portato al gol di Adzic. Bowie si è allargato sulla destra, seguito da Theate, che ha sbagliato i tempi dell’uscita permettendo all’attaccante neroverde di guadagnare spazio e mettere il pallone al centro. Nell’area di rigore è poi arrivato anche l’errore di Heggem, non brillantissimo su Adzic che, anche grazie a dei rimpalli fortuiti, ha trovato la rete del momentaneo vantaggio del Sassuolo.

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