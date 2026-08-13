Inter e Napoli da Scudetto, tutte le altre big sono alla pari tra di loro ma un gradino dietro le prime due. Parola di Lamberto Zauli, ex centrocampista tra le altre anche del Bologna. E proprio dei rossoblù ha parlato ai microfoni di TMW, analizzando come si sta muovendo la squadra di Saputo alla luce della scelta di Domenico Tedesco per il dopo Italiano.

"Quando c'è un cambio così drastico c'è bisogno di tempo. Tedesco ha sempre allenato all'estero e mai in Italia, non è mai semplice continuare un percorso e farlo da squadra importante", ha commentato Zauli. Che ha poi proseguito concentrandosi su alcuni singoli: "La società ha acquistato anche buoni attaccanti, penso a Dovbyk e Piccoli. Orsolini? C'è anche lui, va sempre in doppia cifra".