Zara: “Mi sorprende che il Bologna non si sia cautelato riguardo la partenza di Pulgar”

“Il calciomercato ha subito un’accelerazione molto importante, come la Fiorentina che ha preso Ribery, un’operazione straordinaria, è un giocatore che in Italia può fare la differenza, poi ci sono altre squadre che stanno cercando di puntellare i reparti. Il Bologna sta ancora aspettando un mediano dopo la preventivabile cessione di Pulgar. Lui voleva andare via ancora lo scorso anno, a mio parere il Bologna doveva cautelarsi. Manca un regista che dia qualità alla manovra ed equilibrio. La cosa che mi sorprende di più è che il Bologna non si sia cautelato, lì serve una garanzia e un giocatore di spessore. Kingsley e Svanberg sono soluzioni di ripiego. C’è grande entusiasmo per il debutto, ci sono premesse positive. Sicuramente Pulgar è sostituibile, non stiamo parlando di Casemiro, però era molto importante per il Bologna, certo non imprescindibile. Oggi manca un giocatore con quelle caratteristiche.”

Scheda 1 di 7