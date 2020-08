Zara: “De Silvestri buon innesto. Obiettivi? Il Bfc non punta all’Europa”

Intervenuto telefonicamente a Sportoday su Rete 7, il collega Furio Zara ha espresso la sua opinione nel giorno della partenza del Bologna per il ritiro di Pinzolo:

“L’unico volto nuovo in ritiro è Vignato, operazione nota da tempo. E’ un ragazzo interessante che non deve essere caricato di responsabilità, ma è un giocatore futuribile che ha bisogno di giocare con continuità. Il mercato delle altre? Si muove poco, i motivi sono noti: il campionato è finito da poco e non c’è stato tempo di fare strategie, secondo perché non ci sono i soldi dell’anno scorso. La questione economica sarà un problema per diversi club, il calcio italiano ha rischiato il default. Mi immagino un mercato di molti scambi e classisista. Le prime 4-5 squadre di Serie A cercheranno affari con altri top club, mentre le squadre di media fascia faranno investimenti su giovani di prospettiva. Non vedo grandi fenomeni in giro, non solo per il Bologna. Se penso a McKinnie che va alla Juve”.