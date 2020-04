Svincolato di lusso, l’ex portiere del Bologna dal 2009 al 2011, Emiliano Vivano ha raccontato la sua attuale condizione mentale e fisica: “Ho risolto la mia situazione con lo Sporting e a gennaio ho acuto qualche proposta: come so sa sono stato vicino all’Inter. Qualche cosa però non mi convinceva e ho deciso di aspettare. Adesso sto bene, anche meglio degli ultimi anni: questo periodo mi ha permesso di mettermi a posto fisicamente. Sono pronto a ripartire”.

