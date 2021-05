Vitali: “E’ il finale di stagione che mi aspettavo. Vignato? Complimenti a Bigon”

Le parole di Massimo Vitali a Sportoday

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Massimo Vitali ha fatto il punto in casa Bologna , che sta chiudendo la stagione e con uno sguardo anche al futuro:

"Il Bologna sta finendo la stagione con un andamento lento, anche se non mi aspettavo un grande sprint. I rossoblù non sono mai stati a rischio retrocessione, anche se la salvezza matematica non è ancora arrivata. E' un finale di stagione che mi aspettavo, anche se ci sono ancora 4 partite da giocare".