Virtus, offerto il rimborso ai tifosi per le partite non disputate

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Virtus ha rilasciato un comunicato legato alla definitiva sospensione del campionato di Serie A. La formazione bianconera esprime grande rammarico per il triste epilogo di stagione, soprattutto alla luce dei risultati fin qui ottenuti dalla formazione di Djordjevic. Nel comunicato si prende anche atto del danno sportivo ed economico che l’emergenza sanitaria da Coronavirus ha portato alla formazione con la Vu Nera.

Nel comunicato però si spiega come, in base alle norme vigenti presenti all’art. 88 del DL 17/03/2020 n.18, la Virtus offre ai propri tifosi la possibilità di richiedere il rimborso per le partite che sono state cancellate terminando anzitempo la stagione. Entro una decina di giorni il Club renderà note le modalità di richiesta di rimborso. La società ci tiene inoltre a ringraziare i propri tifosi che hanno già espresso alla società il proprio desiderio di rinuncia.