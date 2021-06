Virtus – In arrivo l’accordo con Scariolo. Melli nel mirino?

Vicina la chiusura per il nuovo coach della Virtus

Al tecnico bresciano sarà offerto un contratto triennale, ma prima bisogna attendere la sua uscita da Toronto e l'ufficialità potrebbe arrivare nel fine settimana o anche prima. Poi si inizierà a parlare della squadra, partendo dal gruppo italiani che dovrebbe essere confermato in blocco e con l'unica eccezione di Ricci (in scadenza) che la società vorrebbe rinnovare, ma sul quale ci sono anche altre squadre. Per quanto riguarda gli stranieri sono tutti in scadenza a parte Teodosic (che ha però una escape in caso di chiamata dall'Eurolega) e deciderà Scariolo. Weems e Hunter sono quelli che hanno le possibilità più alte di conferma. Sul fronte mercato è duello Milano per Niccolò Melli che parlando alla stampa si è detto onorato dell'interesse di squadre così blasonate. In lista anche Keven Hervey, ala di Kuban, e Wade Baldwin, in scadenza a Monaco.