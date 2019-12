È la guida, il timoniere della grande fuga bianconera. Quando lui mette in campo tutto il suo talento, la Virtus ha una marcia in più. Il suo assist in mezzo alle gambe per Gamble, fallito, è l’ultima azione in cui la Effe è ancora in partita., da lì in poi solo Vu in campo. Magistrale regista dell’attacco bianconero.

7 punti, 3 rimbalzi, 10 assist, 2 palle rubate.