Lo avevamo scritto nel pomeriggio e poco fa è arrivata la conferma direttamente dall'amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali. Per ora non si fa Fabio Miretti al Bologna, e nemmeno Jhon Lucumi alla Juve.

Le valutazioni dei due club non convergono, i rossoblù tengono il punto su Lucumi mentre i bianconeri non abbassano la richiesta per Miretti, infatti i due club non chiuderanno l'operazione per il mediano entro il 30 giugno. Troppi i 15 milioni chiesti al Bologna per l'acquisto del mediano. La conferma poco fa direttamente dall'Ad juventino a margine di un evento a Rimini, come riporta Tuttojuve: "Non è semplice arrivare alla chiusura per diversi motivi. Il primo riguarda Miretti: è un giocatore in cui crediamo molto e che riteniamo abbia un valore importante. In questo momento non ci sono le condizioni giuste per cederlo e, soprattutto, non abbiamo alcuna necessità di fare cessioni. Lo stesso discorso vale per Lucumi: esiste una clausola da 28 milioni, riconosciamo il valore del giocatore e il fatto che sia un profilo interessante, ma non a queste condizioni".