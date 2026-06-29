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Non solo Koop

Punto sul mercato a centrocampo oggi su Gazzetta dello Sport. Il collega Vincenzo Di Schiavi ha fatto il resoconto degli obiettivi del Bologna, partendo dal solito Peer Koopmeiners, ma l'olandese non è l'unico. Sartori e Di Vaio puntano sul fratello di Teun, in forza all'Az Alkmaar, con una prima proposta che potrebbe essere di 10 milioni più una corposa percentuale sulla rivendita, ma la dirigenza sonda anche altri profili nel caso in cui si rendesse necessario imbastire altre strategie. C'è il giovane Mathias Delorge del Gent, mediano mancino e visionato di recente da Sartori e reduce da una stagione da 24 presenze e 3 assist a soli 21 anni. In lista di mercato c'è anche Nicolas Raskin, mediano scozzese dei Glasgow Rangers e convocato ai mondiali, ma il club di appartenenza chiede 20 milioni e su di lui c'è anche l'Hull City.

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