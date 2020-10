Villa: “Mi aspettavo di più dal mercato. Saputo? Dico che…”

Si aspettava di più, nonostante il Covid. E’ questo il pensiero di Renato Villa, ex rossoblù intervistato da Repubblica sul mercato del Bologna. Ecco le sue parole:

“Il Covid c’era per tutti – ha affermato Villa – Tutti hanno cercato di rinforzarsi e non dico che fosse necessario prendere per forza dei giocatori, ma i prestiti si potevano usare. Mi aspettavo di più. Il Bologna non fa prestiti? Capisco che serva patrimonializzare, ma il prestito non significa lavorare solo per altri perché vai a colmare una lacuna in organico”.