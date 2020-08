Vignato: “Bologna è la miglior scelta che potessi fare”

Emanuel Vignato ha parlato ieri nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Bologna.

Il trequartista approdato dal Chievo è apparso felice ai microfoni: “Qui ci alleniamo in maniera molto diversa rispetto al Chievo, è uno step avanti per la mia carriera. Bologna è la scelta migliore che potessi fare. Mihajlovic è uno che si fa sentire molto, ci ho parlato in videochiamata e penso di essere congeniale al suo tipo di gioco”. Lo riporta il Corriere di Bologna.