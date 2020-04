Vignato: “Bologna è la mia grande occasione. Barcellona? Non avrei visto la luce”

Lo voleva il Barcellona, poi la Samp l’estate scorsa, alla fine ha prevalso il Bologna a gennaio. Emanuel Vignato è un talento su cui Bigon punta molto ed è un investimento in cui tutti credono. Il ragazzo, figlio di mamma brasiliana, ha parlato al Corriere dello Sport:

“Sono contento che mi abbia preso il Bologna – ha affermato – Questa è la mia grande occasione e non voglio sprecarla. Non so perché alla fine sia saltata con la Sampdoria, poi il mio agente Tinti ha preferito una squadra che mi facesse crescere. Barcellona? Non avrei visto la luce”.