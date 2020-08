Vignato al Bologna, arriva il benvenuto del club

Emanuel Vignato è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna. L’attaccante del Chievo aveva già firmato con i rossoblù nello scorso mercato invernale, ma era rimasto nella squadra clivense fino al termine della stagione. Adesso l’approdo sotto le Due Torri, pronto per il prossimo campionato di Serie A.

Il Bologna ha deciso di dare il benvenuto ufficiale al calciatore con un’immagine diramata sui propri canali social ufficiali. “Eccolo!”, scrive la società commentando la foto. Ai nastri di partenza Vignato sarà la riserva di Barrow nel ruolo di esterno offensivo sinistro, sempre se il gambiano non verrà spostato nella posizione di prima punta. Anche se ciò dovesse avvenire è difficile pensare che Vignato possa essere subito titolare, ma le qualità per incidere anche a gara in corso di certo non gli mancano.