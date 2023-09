Verso Verona-Bologna – Orso titolare, poi concorrenza interna

Lasciato in panchina contro il Cagliari, lo sapeva due giorni prima come affermato al Resto del Carlino, il numero sette è subentrato nella ripresa e ha sbagliato il rigore del possibile due a uno, ma questo non gli ha impedito di essere chiamato da Luciano Spalletti per la sfida contro l'Ucraina date le assenze di Chiesa, Berardi e Politano. Quasi una sorpresa. Quella di Orsolini sarà comunque una annata di concorrenza interna. Motta e la società hanno varato un Bologna lungo, con rotazioni ampie in cui tutti possono giocarsi il posto in settimana. Bisognerà dare il 100% in allenamento per convincere il tecnico e Orso arriva anche dalla firma sul rinnovo che significa essere diventato il giocatore più pagato della rosa. Il senso di responsabilità per il numero sette aumenta e oltre a fornire un adeguato contributo in campo, l'anno scorso undici gol, dovrà aiutare i giovani a crescere come gli ha chiesto la società il giorno della firma. Con i senatori usciti toccherà a lui, tra gli altri, trainare il gruppo e fungere da guida, in una rivoluzione che dovrà tenere il Bologna al livello dell'anno scorso e, se possibile, migliorarlo. Stasera dunque Orso in campo dall'inizio, ma in un reparto che vede presente anche Ndoye e Karlsson, a cui si aggiungerà pure Saelemaekers: tutti si giocano un posto. Sarà battaglia ogni giorno e Orso dovrà farsi trovare pronto.