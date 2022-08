Verso Milan-Bologna, Lucumì rischia ancora di stare fuori

Contro il Verona il colombiano, già ufficializzato, è rimasto fuori a causa della mancanza del permesso di soggiorno, aspetto che ancora non è stato espletato. Lucumì attende che l'ambasciata lo convochi ed è corsa contro il tempo in vista del match di sabato a San Siro. Lucumì sarebbe già in forma per giocare, con il Genk è sceso in campo il 6 agosto e si sta allenando a Casteldebole, ma la burocrazia non è ancora terminata. Rientra invece a disposizione Lewis Ferguson che ha scontato le due giornate di squalifica rimediate in Scozia.