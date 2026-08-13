Il Resto del Carlino in edicola questa mattina aggiorna sulla trasferta che i tifosi laziali si apprestano a vivere a Bologna tra una settimana e mezzo, quando al Dall'Ara sarà tempo di scendere in campo per la prima della nuova Serie A. Tra divieti annunciati e poi revocati, alla fine l'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive ha deciso di consentire l'accesso allo stadio ai biancocelesti solo in curva ospiti.

"Partita caratterizzata da profili di rischio", così è stata etichettata la sfida tra Bologna e Lazio. Rischio sì, ma non eccessivamente alto. Per farla breve: vietare la trasferta ai laziali sarebbe stato troppo, consentirne l'accesso in tutti i settori dello stadio troppo poco. E così, spiega il quotidiano, i residenti nel Lazio potranno acquistare il biglietto solo nello spicchio della San Luca riservato ai tifosi ospiti e solo se in possesso di Fidelity Card "SS Lazio".