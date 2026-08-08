Il test amichevole di 150' in programma alle 17 contro il Pisa darà la chance a Domenico Tedesco di accelerare il processo di inserimento dei nuovi acquisti. A partire da Alhassane e Amondarain, il primo alter ego di Miranda e il secondo mezzala di inserimento potenzialmente titolare. Secondo il Corriere dello Sport, il mister rossoblù potrebbe anche provarli insieme in amichevole, uno sull'esterno basso mancino e l'altro sulla mezzala di destra.

Ci sarà poi ovviamente spazio per Dovbyk, arrivato a Bologna "non soltanto per raccogliere l'eredità di Castro, ma per interpretare un ruolo destinato a diventare sempre più centrale nello sviluppo del gioco rossoblù", si legge. Oggi per l'attaccante ucraino l'occasione non solo di mettere minuti nelle gambe e accrescere la propria condizione, ma anche di iniziare a costruire l'intesa con i compagni e assimilare i meccanismi offensivi. E poi occhi su Heggem, che ha iniziato a lavorare in gruppo soltanto a metà settimana e ora deve recuperare il terreno perduto. Oggi la prima chance di farlo in partita.