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Il Cagliari

Sabato 24 ottobre, all'Unipol Domus andrà in scena l'ottantunesimo incontro tra Cagliari e Bologna, valido per l'ottava giornata di Serie A. Il bilancio complessivo sorride agli emiliani, con 29 vittorie contro le 26 dei sardi. Sono 25, infine, anche i pareggi totali. Una storia ricca di precedenti, quasi tutti relativi alla Serie A: sono solo sei, invece, quelli in Serie B. Ma, venendo al presente, questa partita rivela delle sotto trame decisamente più interessanti di quel che ci si possa aspettare.

Il Cagliari, attualmente settimo in classifica a quota 13 punti, è stato una delle sorprese di questo avvio di campionato. La squadra guidata da Pisacane ha dimostrato di saper fare un bel calcio, battendo Parma, Lecce, Atalanta e Udinese e riuscendo anche a pareggiare per 1-1 contro la Juventus. Nell'ultima partita, però, i sardi hanno perso 4-0 contro il Monza, motivo per cui contro il Bologna ci sarà una famelica voglia di riscattarsi davanti al proprio pubblico.

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