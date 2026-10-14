Clima da grandi occasioni sabato al Dall'Ara
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Bologna-Inter con un clima da Champions League. L'arrivo dei campioni d'Italia, e della attuale capolista, porterà il Dall'Ara a popolarsi quasi verso il sold out.
Saranno infatti circa 30mila gli spettatori per il match di sabato alle 18, in uno stadio in parte rinnovato con i teloni blu inseriti a bordo campo durante la sosta. Sotto una delle due curve ci sarà lo stemma del club, sotto l'altra la scritta We Are One. Non solo tappeto blu. Sotto i Distinti, come riporta il Corriere dello Sport, torneranno gli sbandieratori per rendere ancora più infuocato il clima pre partita sotto la Torre di Maratona.
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