Verso Bologna-Frosinone, chance per Saelemaekers

Oggi partitella con la Primavera per gli uomini rossoblù, ma ancora indicazioni non definitive sulle possibili scelte di Thiago per affrontare il Frosinone. In difesa viaggia verso il recupero Victor Kristiansen che ha effettuato lavoro differenziato ma passando sul campo, mentre è più indietro Stefan Posch che dovrebbe rientrare solo per la partita successiva. Il danese ci prova, ma per la titolarità dal primo minuto Thiago potrebbe usare prudenza. In difesa dunque è plausibile spazio a disposirzione per Charalampos Lykogiannis, almeno dall'inizio, mentre in mezzo prova ad avere una chance Kevin Bonifazi sfruttando la convocazione in nazionale di Calafiori. Inamovibili invece Beukema e De Silvestri. Scelte abbastanza chiare anche a centrocampo dove Freuler e Aebischer sono già tornati e Ferguson è uno dei fedelissimi di Thiago. Da verificare le scelte offensive. Zirkzee sarà certamente la prima punta e sugli esterni Karlsson parte dietro, anche per la tacchettata rimediata in nazionale, con Saelemaekers, che non è partito per le nazionali, pronto a sfruttare l'occasione di aver lavorato a pieno regime con quelli rimasti a Bologna. Se la giocherà con Ndoye e Orsolini.