'Il Bologna si prepara ad andare a Bergamo con un attacco che ha imparato a giocare proprio lì' scrive oggi Dario Cervellati sul Corriere dello Sport Stadio.

Tedesco potrebbe dunque schierare lunedì al Gewiss Stadium un tridente con Roberto Piccoli centravanti, Riccardo Orsolini e Nicolò Cambiaghi ai lati. Tutti e tre hanno vestito la maglia dell'Atalanta. Orso ci ha debuttato in Serie A appena ventenne, ma l'avventura durò poco, infatti da lì a poco sarebbe poi sbarcato a Bologna. Piccoli invece a Zingonia è cresciuto fin dal settore giovanile e Sartori lo conosce bene, mentre Gasperini lo fece debuttare nel 2019. Cambiaghi è stato invece grande protagonista nelle giovanili fino alla Primavera, ma in prima squadra non è mai riuscito a debuttare. Tutti e tre potrebbero essere titolari lunedì.