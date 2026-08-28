Già prima serviva un mediano, ora è diventata una urgenza impellente a causa dell'infortunio che terrà Oussama El Azzouzi fuori per un mese.

Lesione muscolare per il marocchino all'esordio lunedì sera contro la Lazio e ora l'assoluta necessità di intervenire sul mercato in entrata. Secondo Gazzetta dello Sport, il Bologna aveva fatto un tentativo per Samuele Ricci, che era già stato promesso al Como, così sale di quota il nome di Morten Frendrup del Genoa, assieme a quello di Adopo. Nel frattempo, Tedesco dovrà studiare la mediana per lunedì a Bergamo. Probabile l'utilizzo di Moro al posto di El Azzouzi, con Lewis Ferguson al suo fianco in quello che dovrebbe essere un 4-2-3-1 marcatamente offensivo.