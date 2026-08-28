Arthur Theate è fuori dai piani dell'Eintracht Francoforte e il Bologna potrebbe riabbracciarlo quattro anni dopo.

Il difensore belga è il nome fatto da Domenico Tedesco per rinforzare la retroguardia, lo ha allenato in nazionale, e il Bologna ci sta lavorando per un prestito con diritto di riscatto. L'ostacolo principale sarebbe legato all'ingaggio, dato che Theate percepisce tre milioni, e servirebbe una rinuncia da parte del giocatore oppure spalmare il suo contratto su più stagioni. La pista sta dunque crescendo viste le difficoltà per Prpic del Porto, i lusitani aprono solo al prestito secco, e Baas dell'Ajax, i lancieri chiedono almeno 20 milioni di euro. Theate, dunque, è salito in cima alla lista dei desideri del Bologna.