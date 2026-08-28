Il Bologna attende una nuova offensiva per Jonathan Rowe e nel frattempo sonda la lista dei possibili sostituti. Un ulteriore rilancio sopra i 40 milioni per l'ala inglese potrebbe essere accettata.

Nonostante il Bologna continui a ripetere che Rowe sia incedibile, scrive Matteo Dalla Vite, la Dea insiste e l'inglese ha palesato l'idea di andare via, così le prossime ore saranno decisive e un rilancio potrebbe arrivare. Ecco allora che il Bologna ha ascoltato la Fiorentina, la quale ha proposto Albert Gudmundsson, che era stato devastante ai tempi del Genoa, meno da quando vesta la maglia viola. L'ingaggio è superiore, non di poco, ai due milioni, e questo frena una possibile trattativa, e in ogni caso il Bologna può ragionare sulla pista alle sue condizioni. Va anche valutata la volontà di Gudmundsson stesso che per ora potrebbe voler aspettare altre proposte oltre quella rossobù.