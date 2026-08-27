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Jonathan Rowe

Il Bologna per ora ha respinto le due offerte dell'Atalanta e sta tentando di trattenere il calciatore, che invece ha fatto presente alla società di essere disponibile al trasferimento. Tecnicamente, Tedesco non vorrebbe andare incontro alla terza cessione eccellente dell'estate e anche l'area tecnica non vorrebbe privarsi di un pezzo da novanta a pochi giorni dalla fine del mercato. Il rischio è un ulteriore rilancio della Dea o, peggio, un eventuale inserimento della Premier. Difficile, inoltre, trovare un sostituto adeguato. Per ora si parla di Gudmundsson della Fiorentina.

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