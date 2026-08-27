Il mediano si ferma per una lesione muscolare
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Si aggiunge un problema in più in mediana per il Bologna. Oltre alla ricerca sul mercato di un centrocampista che possa aumentare la qualità del reparto, si registra anche l'infortunio di Oussama El Azzouzi. Il marocchino si è infortunato lunedì contro la Lazio. Adesso diventa sempre più importante acquistare un rinforzo sul mercato. Questo il comunicato del Bologna.
In seguito a un risentimento accusato durante la partita di lunedì, Oussama El Azzouzi è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra, con tempi di recupero di 4 settimane.
© RIPRODUZIONE RISERVATA