Sui social il malcontento è emerso da tempo: diversi fan rossoblù hanno minacciato di rivendere l'abbonamento o strapparlo, in caso di cessione. Rowe sotto le Due Torri è un appiglio per continuare a sognare dopo le cessioni di Castro e Lucumi.

Alcuni supporter felsinei hanno letto gli applausi dopo la Lazio come un possibile ultimo saluto dell'inglese a Bologna. Gesto che ha alimentato rabbia e delusione. É chiaro: i tifosi vogliono Rowe in rossoblù. Quel giro di campo non dev'essere stato un addio.