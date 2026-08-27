Piccoli-Dovbyk; il primo gong è a favore dell'ex viola. Più in palla rispetto all'ucraino contro la Lazio. Sessanta minuti fatti di mobilità e partecipazione alla manovra, ma poi serve il graffio là davanti.

Dire che Piccoli si sia preso Bologna è un po' esagerato, ma l'attaccante sembra essere partito con il piglio giusto dopo un buon precampionato con la Fiorentina. I 18 milioni legati al riscatto testimoniano che è un investimento al quale bisogna credere.

Era arrivato come sostituto di Dallinga, ma Piccoli sembra aver già scalato le gerarchie. Su di lui punta più di tutti Giovanni Sartori, che lo ha avuto sotto osservazione fin dai tempi dell'Atalanta. A 25 anni l'ex Cagliari è alla ricerca del luogo giusto per sbocciare.

"Roberto è più avanti fisicamente perché ha fatto la preparazione. Artem sta procedendo gradualmente. Comunque siamo contenti di entrambi". Ha sentenziato Tedesco. Nella sua Bergamo, intanto, dovrebbe partire titolare Piccoli.