L'Atalanta si è spinta fino a 40 milioni (bonus compresi) per Rowe, che sarebbe allettato dalla proposta bergamasca. Molto dipenderà anche da stasera, con i neroazzurri che si giocano la chance di entrare in Conference. L'Europa stimolerebbe l'esterno.

Intanto, il campo ha dimostrato al Bologna che servono due titolari, uno in difesa e uno a centrocampo. L'area tecnica, un po' per questo motivo, un po' per il rapporto con i tifosi, non vorrebbe cedere Rowe. Ma un ulteriore rilancio potrebbe far entrare la questione alle ultime curve. Sarà Saputo a decidere.

Rowe piace anche a Fenerbahce, Everton e altri club inglesi, di cui forse l'Aston Villa. Il club vincitore dell'ultima Europa League è fresco di cessioni milionarie e giocherà la prossima Champions League.

Il Bologna intanto ha cercato di muoversi per un sostituto, sondando le piste Lang e Vargas. Un'ultima opzione sembrerebbe quella legata all'ex Juventus - Samuel Mbangula - in uscita dal Werder Brema.