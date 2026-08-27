Il Bologna ha vacillato, sia per questioni di costi, sia per gestione della rosa. Sull'esterno ci sono già Bernardeschi, Orsolini e Cambiaghi, il cui monte ingaggi totale è di oltre 5 milioni.

L'ultima offerta dell'Atalanta è stata di 40 milioni più bonus e percentuale sulla futura rivendita. I malumori della città hanno giocato un ruolo, le porte chiuse sulle alternative anche. Sondati Lang, Gudmundsson e Vargas; il Bologna non ha trovato sostituti all'altezza. E senza sostituto, Rowe non parte.

Resta da capire come l'inglese si presenterà oggi alla ripresa degli allenamenti. La dirigenza ha ribadito l'importanza di trattenerlo. Ora spetta a Tedesco gestirne il rientro in gruppo e la gestione di un reparto che senza Europa offrirà meno possibilità di rotazione.