Servono il sostituto di Lucumi e una pedina a centrocampo. Sfumato Gassama, salgono le quotazioni di Nathan Zezè (21) del Neom - seguito anche da Eintracht e Galatasaray - e Arthur Theate.

Oggetto del desiderio è anche Youri Baas (23) dell'Ajax, che ha una quotazione attorno ai 20 milioni di euro e piace anche a Francoforte. Arriverebbe in Germania per sostituire proprio Theate, per il quale il Bologna sta cercando di capire se sia possibile riportarlo in prestito con diritto. La valutazione del difensore belga si aggira intorno ai 17 milioni di euro.

Spinge per vestirsi di rossoblù anche lo svincolato Francesco Acerbi (38), ma dal Bologna non è arrivata ancora alcuna apertura decisiva. A Casteldebole si cercano giocatori di prospettiva. Manca l'accordo con il Porto per Prpic (22) perché il club lusitano preferisce l'obbligo di riscatto e non il diritto. In mediana contatti con il Cagliari e Pastorello per Adopo (26).