Il Chelsea e Ahanor per arrivare a Rowe. La strategia dell'Atalanta è annunciata
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Muro
Per arrivare all'esterno inglese sono ore decisive a Bergamo. Molto dipenderà dall'accesso o meno in Conference e - soprattutto - dalla cessione di Ahanor al Chelsea.
Lato Bologna, i rossoblù non cedono Rowe se non trovano un sostituto all'altezza, e di tempo non ce n'è tanto: il mercato chiude alle 20 del 1 settembre. L'ultima offerta della Dea è stata di 35 milioni più bonus, ma se esce Ahanor...potrebbe far crollare il muro rossoblù. Che per ora resiste.
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