Hanno salutato Castro, Lucumi e Freuler, e la squadra è notevolmente impoverita. Il fatto che a Casteldebole stiano pensando se cedere Rowe non fa onore al governo rossoblù, scrive Claudio Beneforti. L'esterno inglese ha una proposta dall'Atalanta e una da un club inglese.

Alla fine la decisione la prenderanno Saputo e Fenucci. Al momento sembrerebbe che il Bologna sia deciso a trattenerlo, ma la verità la dirà solo il tempo. La cessione di Rowe sarebbe vissuta come un tradimento per i ventimila tifosi, che hanno sottoscritto l'abbonamento quando ancora c'erano Castro, Lucumi e l'inglese. In caso di un ulteriore addio, gli abbonati sarebbero pronti a far avvertire tutto il malcontento. Tedesco compreso. Se l'ex Marsiglia dovesse fare le valigie l'allenatore chiederebbe un difensore e un esterno; Italiano aveva già capito a maggio che con le ambizioni che aveva non avrebbe potuto continuare sotto le Due Torri. Intanto per il difensore si continua a lavorare su Cabal, con le alternative che restano Acerbi, Bozhinov, Prpic e Baas.